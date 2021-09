Fiorentina, incontro tra Barone e Minieri: oltre Castrovilli possibili contatti per Orsolini

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, questa mattina il direttore generale della Fiorentina ha incontrato a Firenze l'agente Michelangelo Minieri, procuratore dei viola Maleh e Castrovilli oltre che dei giovani Gentile e Cerofolini e di Kouamé attualmente in prestito all'Anderlecht. Incontro particolarmente interessante non solo per potenziali rinnovi o strategie interne al club ma anche in vista del mercato di gennaio visto che l'agente cura gli interessi anche di un obiettivo sensibile come Riccardo Orsolini.