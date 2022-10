Fiorentina, Italiano pensa già allo Spezia: "Conosco stadio e ambiente. Lì sarà difficile per tutti"

vedi letture

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Basaksehir, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato anche del prossimo impegno in campionato contro lo Spezia, sua ex squadra: "Lo dico serenamente, abbiamo meno punti in campionato di quanto meritavamo. Molti persi in maniera ingenua, ci abbiamo messo del nostro. Dobbiamo reagire a una classifica non bella, è un dato di fatto. Dobbiamo dimostrare cose a noi stessi, la classifica ha bisogno di punti. Mi aspetto uno Spezia tosto, conosco quello stadio e quell'ambiente, lì sarà difficile per tutti e domenica anche per noi".

Clicca qui per leggere tutte le dichiarazioni di Italiano in conferenza stampa.