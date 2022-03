Fiorentina, Italiano: "Rammarico per quanto non concretizzato. Ci giocheremo tutto a Torino"

vedi letture

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, parla ai microfoni di Sky dopo il ko beffardo maturato nei minuti di recupero contro la Juventus, nella semifinale di andata di Coppa Italia: "Subiamo un gol in una partita dove ci eravamo detti che non subirne sarebbe stato importante, il rammarico però è soprattutto per quanto non concretizzato. C'è una gara di ritorno tra un mese, ci andremo a giocare tutto a Torino".

Torreira molto in pressing su Arthur, ma questo gli ha fatto perdere lucidità.

"L'idea era quella di limitare Arthur, che con le linee di passaggio che riesce a vedere è pericoloso. Se fai una cosa poi puoi farne meno bene un'altra, ma la prestazione in possesso credo sia stata buona. Era la strategia che volevamo attuare quella che hai descritto".

Avete preso due centravanti al posto di Vlahovic: c'è già un centravanti più adatto al tuo gioco o vale solo la forma fisica?

"In questo momento la scelta è ricaduta sempre su Piatek, Cabral viene da un problemico fisico e non è al 100%, in questo momento preferiamo partire con lui. Cabral ha qualità, si può sposare bene con la nostra proposta, troverà spazio perché ha qualità".

Sei tiri in porta, come Inter, Milan e Juve messe insieme ieri e stasera.

"Rispondo la prossima volta".