Fiorentina, Kouamé può essere sacrificato sul mercato: piace al Torino e all'Anderlecht

Il prossimo mese Christian Kouamé sarà impegnato alle Olimpiadi di Tokyo con la sua Costa d’Avorio. L'attaccante della Fiorentina non sarà presente nel ritiro di Moena. Non è però scontata una sua partenza sul mercato. Come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, il calciatore piacerebbe molto al Torino, essendo un vecchio pallino di Juric, e all’Anderlecht. Il costo del suo cartellino, 15 milioni, potrebbe rappresentare una risorsa per il club toscano per poi tornare sul mercato.