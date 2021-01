Fiorentina, la svolta non è arrivata: serve qualche gol in più dal mercato

vedi letture

La partita contro il Bologna era persino più attesa di quella con la Juventus che aveva chiuso l'anno: dopo il roboante successo in casa della Vecchia Signora, era fondamentale una conferma immediata nel primo confronto del 2021, che portava il Bologna al Franchi per il Derby dell'Appennino. Così non è stato: dalla partita che - come detto da vari protagonisti - doveva rappresentare la svolta per il campionato della Fiorentina non è arrivato altro che un pomeriggio complicato, in cui il Bologna ha sfiorato più volte di vincere, fermandosi solo davanti all'ancor ottimo Dragowski, e i viola invece dal canto loro non hanno saputo costruire nemmeno un tiro in porta, cosa che non succedeva da oltre due anni. Il messaggio arrivato dallo scialbo 0-0 è abbastanza chiaro: nonostante Vlahovic sia un giovane dall'elevato potenziale, e avesse segnato 3 gol nelle altrettante precedenti partite, la squadra gigliata non ha ancora i gol che vorrebbe in dote e, con il mercato invernale che quest'oggi apre i battenti, chissà che non arrivino proprio da lì. La squadra mercato, nella figura di Pradè, ha parlato chiaramente facendo intendere che non arriveranno Piatek, Milik o chi per loro possa offuscare la luce di Vlahovic, ma la realtà spiega anche quanto la Fiorentina abbia bisogno di qualcuno che sia in grado di portare un certo numero di gol.