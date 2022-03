Fiorentina, Milenkovic resta la priorità in difesa: se parte tutto su Senesi del Feyenoord

vedi letture

Quale futuro per Nikola Milenkovic? Come si legge sulle pagine del QS-La Nazione la Fiorentina farà di tutto per andare avanti con il difensore serbo, che ha rinnovato la scorsa estate ma solo per un ulteriore anno. Il club viola - si legge - non vuole farsi trovare impreparato e guarda in casa Feyenoord dove gioca l’argentino (con passaporto italiano) Marcos Senesi, che ha ottime referenze e una quotazione abbordabile.