Fiorentina, Nico Gonzalez al Viola Park: sarà valutato nelle prossime ore dopo il ko col Genk

In casa Fiorentina sono momenti d'attesa per capire la situazione di Nico Gonzalez: uscito ieri all'intervallo per un colpo subito al fianco destro, l'argentino sarà valutato in queste ore al Viola Park, dove il calciatore è arrivato poco fa mostrandosi sorridente e salutando i cronisti presenti. Si aspettano novità in giornata sul tipo di infortunio di Nico - riporta Radio Firenze Viola - anche in vista del match di domenica contro l'Udinese.

"Ha sentito dolore all'addome, sentiva un male atroce ed ha chiesto il cambio. Speriamo non sia nulla di grave, sapete quanto è importante Nico per noi", ha detto Vincenzo Italiano dopo la gara pareggiata contro il Genk in merito all'infortunio dell'esterno offensivo argentino.