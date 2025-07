Fiorentina, nome nuovo per l'attacco: sondaggio per Siwe. Piace anche a Bologna e Torino

Nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina, lanciato direttamente dall'edizione odierna de La Nazione: i viola stanno facendo un pensierino a Jacques Siwe. Si tratta di un attaccante classe 2001 del Guingamp, reduce da una stagione molto positiva in Ligue 2, dove ha messo a segno 13 gol e 2 assist tra campionato e Coppa di Francia.

Il talento camerunense, un profilo emergente e già nel mirino di diversi club, ha attirato l'attenzione di Daniele Pradè, che nelle scorse ore ha deciso di accelerare per provare a portarlo a Firenze. In Italia Siwe - si legge - è seguito anche da Bologna e Torino, in Francia il Lille ci sta pensando e in Spagna l'Espanyol ha chiesto informazioni.

L'operazione per Siwe si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. Nelle intenzioni della Fiorentina, l'attaccante dovrebbe partire nelle gerarchie alle spalle di due bomber affermati come Kean e Dzeko. L'idea di giocare con due punte rende necessaria la presenza di un'altra opzione in panchina, e Siwe, giovane e con ampi margini di crescita, si adatterebbe perfettamente a questo ruolo, potendo imparare al fianco di compagni di reparto di grande esperienza. La Fiorentina punta forte sul suo potenziale, sperando di assicurarsi un attaccante per il presente e, soprattutto, per il futuro.