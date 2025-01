Fiorentina, non solo Folorunsho: nuovo tentativo per Frendrup, no del Genoa

La Fiorentina ha definito nelle scorse ore l'arrivo di Michael Folorunsho dal Napoli, col giocatore nel giro della Nazionale azzurra che presto sarà a Firenze per definire il suo trasferimento, sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto col club gigliato.

Quello di Folorunsho però, secondo Sky Sport, potrebbe non essere l'unico nome in arrivo a centrocampo. Il tecnico Raffaele Palladino ha perso Edoardo Bove dopo il malore accusato contro l'Inter e l'innesto del defibrillatore sottocutaneo e per questo la società ha intenzione di aggiungere un ulteriore innesto in mezzo al campo.

In questo senso, secondo quanto riportato da Sky Sport, la società viola nelle scorse ore si è mossa con un'offerta al Genoa per Morten Frendrup, giocatore seguito da vicino anche nelle scorse sessioni di calciomercato. Secco per il momento il no del Grifone che non sembra avere intenzione di privarsi di uno dei suoi migliori giocatori in questa seconda parte di stagione e con la corsa salvezza in pieno svolgimento. Nei giorni scorsi, era stato Patrick Vieira a parlare dell'importanza di Frendrup: "È un giocatore fondamentale, come Badelj, come Thorsby, come Vasquez. Abbiamo giocatori con esperienza e qualità. Credo in questo gruppo, sono tutti importanti e abbiamo bisogno di tutti i giocatori in forma".