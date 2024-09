Fiorentina, Palladino spinge sul suo modulo prediletto: viola a lezione di difesa a tre

Nelle sue prime uscite, la nuova Fiorentina di Palladino non ha certo avuto nella tenuta difensiva la sua arma migliore. Ben 7 i gol subiti nelle prime 5 uscite stagionali tra campionato e Conference League, con solo una gara - lo 0-0 casalingo contro il Venezia - chiusa con la porta inviolata. Urge un cambio di rotta, fortemente voluto dallo stesso Palladino che però non torna indietro a livello di schieramento tattico.

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, nelle due settimane di stop per le Nazionali i viola hanno lavorato molto su ogni aspetto ma con un focus particolare proprio sulla fase difensiva. Martinez Quarta, Luca Ranieri e Cristiano Biraghi, ovvero i tre uomini su cui il mister sta puntando di più per il suo schieramento a tre dietro, hanno approfittato della mancata convocazione in Nazionale per lavorare molto al Viola Park su questo sistema di gioco aggiustando meccanismi e movimenti.

Lavoro non facile, perché tutti e tre lo scorso anno erano abituati alla difesa a quattro di Vincenzo Italiano e cambiare modulo si sta rivelando più difficoltoso del previsto. In più per Biraghi c’è una modifica ulteriore visto che, tanto più dopo l’arrivo di Gosens, Palladino lo ha utilizzato come terzo di sinistra ed è un ruolo diverso da assimilare e da fare proprio. Importante vedere miglioramenti già domani, nello scontro diretto in chiave europea con l'Atalanta.