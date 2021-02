Fiorentina, Prandelli: "Io direttore tecnico? Non voglio creare nessun problema alla società"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato anche del suo futuro, con la possibilità per l'allenatore gigliato di ricoprire il ruolo di direttore tecnico viola: "Per rispondere a questa ho bisogno di tempo. Alla società ho dato sempre la mia disponibilità, dicendo che non voglio creare nessun tipo di problema: mi sembra abbastanza chiara".

Come si sente dopo quattro mesi di Fiorentina?

"Mi sento coinvolto, non solo emotivamente. Mi sento addosso una grande responsabilità. Questa forse è l'esperienza più particolare e difficile della carriera, cercherò di ritrovare energie anche se magari ci sono momenti che mi fanno pensare a cose negative. Ripeto, questa è un'esperienza molto difficile".