Fiorentina, quale futuro per Terracciano? L'agente del portiere oggi al Viola Park

Quale sarà il futuro di Pietro Terracciano?. Ad oggi da una risposta è davvero complicato, ma intanto l'agente del portiere della Fiorentina, Federico Pastorello, quest'oggi ha raggiunto il suo assistito al Viola Park dove presumibilmente ha incontrato anche la dirigenza gigliata per fare il punto sull'estremo difensore viola. Terracciano ha avuto un paio di offerte, ma al momento non le ha prese in considerazione: tutto passa dalle mosse della società nel reparto.

I nomi seguiti dalla Fiorentina

Le prime uscite stagionali in amichevole hanno portato lo stesso Palladino a fare anche delle valutazioni su Pietro Terracciano. Con la Fiorentina che, sebbene non la consideri una priorità di questo momento storico, potrebbe muoversi per un nuovo numero uno. I nomi? Come raccolto da TMW, da tenere in considerazione sempre Juan Musso dell'Atalanta, soprattutto se dovessero andare avanti i discorsi relativi a Nico Gonzalez.

Quindi la suggestione estera, con lo svincolato David De Gea valutato come soluzione seppur costosa a livello di ingaggio. Poi due nomi italiani: Elia Caprile, rientrato al Napoli dopo il prestito all'Empoli. E soprattutto Stefano Turati, portiere reduce dalla stagione al Frosinone ma di proprietà del Sassuolo.