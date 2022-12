Fiorentina, Quarta e Nico Gonzalez già rientrati: attesi all'allenamento di oggi a Firenze

Toccata e fuga qatariota per Nicolas Gonzalez e Lucas Martinez Quarta: i due giocatori argentini, col permesso della Fiorentina, erano partiti ieri per assistere alla finale dei Mondiali a Doha. Dopo la sensazionale partita vinta ai rigori dall'Argentina contro la Francia, i due hanno preso parte ai festeggiamenti della Selección. Per Gonzalez, che di fatto è partito per la spedizione in Qatar con l'Albiceleste prima di dare forfait per un infortunio subito a ridosso dell'inizio del Mondiale, anche la possibilità di cenare insieme al gruppo squadra di Scaloni. Notte di festeggiamenti, ma oggi i due sudamericani viola sono tornati a lavoro: secondo quanto riportato da FirenzeViola.it infatti i due sono attesi già nel pomeriggio a Firenze, per l'allenamento con la squadra (per Gonzalez si tratta di continuare il percorso di riabilitazione dall'infortunio).