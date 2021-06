Fiorentina, serve un sacrificio per Italiano. L'alternativa resta Fonseca

La Fiorentina ancora non ha chiuso la trattativa per il nuovo allenatore. Il giorno giusto, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere quello di lunedì. Non è ancora del tutto tramontata l'ipotesi di riuscire a trovare un accordo per Vincenzo italiano, ma comunque resiste la candidatura di Paulo Fonseca. Per il tecnico dello Spezia, si farà un tentativo nelle ultime ore. Se la Fiorentina ha intenzione di continuare a seguire questa strada, l'unica chiave in grado di aprire il forziere è quella di accendere la clausola rescissoria per liberare l'allenatore. Sullo sfondo rimangono Gabriel Heinze e un possibile Mr X.