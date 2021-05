Florenzi non verrà riscattato dal PSG. In settimana incontro con Pinto, si muove l'Inter

Alessandro Florenzi non verrà riscattato dal Paris Saint-Germain. L'esterno azzurro, infatti, tornerà alla base: in settimana ci sarà l'incontro con Pinto per poter capire come progettare il futuro dell'ex capitano, bisognerà trovare una soluzione che possa andar bene per entrambe le parti in causa. Nel frattempo l'Inter sonda il terreno: con la probabile partenza di Hakimi i nerazzurri cercheranno un adeguato sostituto sulla corsia destra. A riportarlo è il Corriere della Sera - ed. Roma.