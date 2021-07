focus Euro 2020, la Top e Flop 20: Donnarumma è anche qui il migliore

Gigio Donnarumma è stato premiato dalla UEFA come miglior giocatore di Euro 2020, Gigio Donnarumma è il giocatore che risulta il migliore per media voto di Tuttomercatoweb. Il portierone azzurro mette la freccia nel finale, superando il compagno di squadra Jorginho vincendo una classifica dominata dagli italiani, basti pensare che le prime sei posizioni sono completamente azzurre. Sale a 9 il numero di giocatori nella Top 20, lasciando agli altri le briciole: c'è tanta Danimarca, con 4 rappresentanti, mentre l'Inghilterra finalista ha il solo Maguire tra i migliori. C'è spazio anche per Cristiano Ronaldo, capocannoniere del torneo assieme a Schick. L'ex Roma per la cronaca è il miglior giocatore insieme a Sommer fra i non italiani. Nella classifica dei flop non mancano i nomi ad effetto: il neo-interista Calhanoglu, gli juventini Demiral e Ramsey e giocatori di conclamato livello internazionale come Ilkay Gundogan e Timo Werner. Questa la classifica:

TOP 20

7,43 DONNARUMMA (Italia)

7,36 JORGINHO (Italia)

7,30 CHIELLINI (Italia)

7,17 CHIESA (Italia)

7,10 VERRATTI (Italia)

7,00 SPINAZZOLA (Italia)

7,00 SCHICK (Repubblica Ceca)

7,00 SOMMER (Svizzera)

6,90 DAMSGAARD (Danimarca)

6,88 DE BRUYNE (Belgio)

6,88 DUMFRIES (Olanda)

6,83 INSIGNE (Italia)

6,80 MAGUIRE (Inghilterra)

6,80 LOCATELLI (Italia)

6,79 BONUCCI (Italia)

6,75 CRISTIANO RONALDO (Portogallo)

6,75 YARMOLENKO (Ucraina)

6,70 CHRISTENSEN (Danimarca)

6,70 KJAER (Danimarca)

6,70 MAEHLE (Danimarca)

FLOP 20

4,83 BREKALO (Croazia)

4,83 CELIK (Turchia)

5,00 ZOBNIN (Russia)

5,00 DUBRAVKA (Slovacchia)

5,00 DUDA (Slovacchia)

5,00 CALHANOGLU (Turchia)

5,13 GINTER (Germania)

5,17 PAVARD (Francia)

5,17 GUNDOGAN (Germania)

5,17 MAK (Slovacchia)

5,17 BERG (Svezia)

5,17 DEMIRAL (Turchia)

5,25 GVARDIOL (Croazia)

5,33 WERNER (Germania)

5,33 BEDNAREK (Polonia)

5,33 DYKES (Scozia)

5,33 SATKA (Slovacchia)

5,38 KOVACIC (Croazia)

5,38 PETKOVIC (Croazia)

5,38 RAMSEY (Galles)