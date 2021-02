focus Sampdoria, Ferrero potrebbe vendere ma alle sue cifre. Per poi rimanere nel calcio

Il calcio italiano è nel mirino dei fondi di investimento. Dopo l’ubriacatura della Premier League, la Serie A è pronta ad aprire ai capitali stranieri. Il nostro è storicamente il campionato che ha il contatto più vicino alla popolazione, ma negli ultimi anni molto è cambiato. Da Elliott a Suning, finendo a Friedkin e Krause, passando per Commisso. L'ultimo in ordine di tempo è certamente il probabile addio di Volpi, presidente dello Spezia, senza detenere nemmeno una quota minoritaria del club finalmente arrivato in A. Quale può essere il futuro del nostro torneo? TMW racconta la situazione delle venti proprietà in base a bilanci, investimenti e possibili scelte future.

SAMPDORIA

Probabilmente nessuno avrebbe pensato che Massimo Ferrero, come presidente della Sampdoria, potesse avere una vita così lunga. Nel 2014 era riuscito a rilevare la Sampdoria a titolo gratuito, accollandosi 15 milioni di euro di debiti. Negli anni la Samp è riuscita a mantenere la categoria senza grossi problemi, spesso trovando anche un bilancio in positivo grazie alle ottime plusvalenze generate dalla gestione. L’habitat naturale è ovviamente quello fra l’ottavo e il dodicesimo posto, visto che non alza il tiro (anche di stipendi e di spese) ma con una relativa tranquillità di gestione.

LE OFFERTE - Negli ultimi anni ci sono state, tanto da far vacillare la gestione Ferrero, in particolare quando era stato Gianluca Vialli a presentare una proposta con una cordata da lui capeggiata. Ovviamente l’intenzione è quella di monetizzare (e bene) intorno ai 100 milioni di euro, anche perché una parte servirebbe per pagare i debiti che la famiglia Ferrero ha. E non sono pochi, visto che a novembre ammontavano a 162 milioni, solo una piccola parte per la Sampdoria. E poi ci sarebbe comunque l'intenzione di rimanere nel calcio, magari al Palermo.

FUTURO ENIGMATICO - Così da un momento all’altro la Samp potrebbe essere ceduta, sebbene sia potenzialmente un asset fondamentale per Ferrero, visto che riesce ogni anno a chiudere in positivo. Il Centro Sportivo di Bogliasco sta per essere adeguato (sono in corso i lavori), mentre i tifosi preferirebbero comunque la cessione per aprire un nuovo capitolo che dia anche delle legittime aspirazioni oltre al player trading, ottimo per i conti un po’ meno per la classifica.