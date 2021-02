Fonseca: "Kumbulla ha avuto un problema, in difesa può giocare Cristante. Pau Lopez in porta"

Mister Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara con l'Udinese, ha sciolto subito le riserve sulla questione portiere: "Domani giocherà Pau Lopez. Stiamo lavorando per migliorare a livello collettivo nella fase difensiva". E su Cristante possibile difensore ha aggiunto: "Ieri Kumbulla ha avuto un problema in allenamento. Se non recupererà, Cristante in difesa potrebbe essere una soluzione".