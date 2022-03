Fonseca: "La mia Roma era una delle squadra che giocava meglio. No ai paragoni con Mourinho"

vedi letture

Oltre a raccontare la sua drammatica fuga da Kiev pochi giorni dopo l'inizio della guerra, l'ex allenatore della Roma, Paulo Fonseca, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport dedica anche un po' di spazio ai temi di calcio: "La Roma di Mourinho ha meno punti della mia a questo punto dell'annata? Non voglio fare paragoni. Situazioni diverse, investimenti diversi. Abraham, ad esempio, è fortissimo, e può diventare ancora più forte. Dico solo che, nonostante la pandemia e il cambio di proprietà, avevamo una nostra identità ed eravamo una delle squadre che giocavano meglio. Ma consentitemi di ringraziare i tantissimi tifosi della Roma che mi hanno scritto in quei giorni drammatici, così come lo hanno fatto tanti calciatori, i dirigenti e gli stessi Friedkin. Mourinho lo ha fatto? No, lui no".