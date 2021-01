Fonseca: "Non parlo di giocatori che non sono della Roma. Possiamo migliorare la squadra"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Crotone, ha parlato anche del mercato legato ai reparti: "Non voglio parlare molto di mercato, stiamo lavorando insieme per migliorare la squadra. Non parlo però di giocatori che non sono della Roma. Abbiamo l'opportunità di diventare più forti".

