Fonseca non scioglie le riserve su Dzeko: "Si sta allenando bene, lui così come Borja Mayoral"

"Dzeko si sta allenando bene, Edin così come Borja Mayoral. Vedrete la mia scelta domani in partita... La fascia di capitano? Non voglio più parlare di questo argomento". Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Udinese, non ha sciolto le riserve sul nome dell'attaccante che scenderà in campo domani dal 1', oltre a glissare per l'ennesima volta sul caso capitano.