Fonseca non snobba l'Europa League: "Concentrati, vogliamo arrivare il più lontano possibile"

Affrontate in campionato squadre come Juve, Inter o Milan, che motivazioni possono arrivare dall'Europa League? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro lo Sporting Braga - gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale - ha risposto così: "Non è la Champions ma è comunque una competizione molto importante dove giocano grandissime squadre, servirà la massima concentrazione per arrivare quanto più lontano è possibile".

