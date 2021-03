Fonseca si gode l’ItalRoma, ma Mancini e gli altri Ct guardano altrove

Pellegrini, El Shaarawy e Mancini: è il terzetto azzurro che giovedì ha steso lo Shakhtar e riacceso le speranze europee degli azzurri di casa Roma. Il Ct, Roberto Mancini, non era all’Olimpico, ma la partita l’ha vista dalla tv perché d’Italia in campo ce n’era tanta. Le scelte a maggio, però, dovranno ricadere su 23 calciatori per Euro 2021 e alcune esclusioni illustri saranno inevitabili. Per ora dei giallorossi solamente Spinazzola e Pellegrini sono certi di rientrare nella lista dei convocati in vista dell’Europeo itinerante. Tutti gli altri (Cristante, El Shaarawy, Zaniolo e Mancini) rischiano di essere, seppur a malincuore, tagliati. Nel giro della Nazionale ci sono sempre stati, ma la concorrenza è tanta e un occhio di riguardo potrebbe esserci su Nicolò, per il quale il Ct ha sempre parlato di ‘porte aperte’ nonostante l’infortunio. Chi rischia di rimanerci più male è Gianluca Mancini, vero protagonista e leader della Roma degli ultimi mesi. Anche sotto il profilo realizzativo sta vivendo la sua miglior stagione (5 gol finora, come nell’annata 2018-19 con l’Atalanta). Il 23 giallorosso fa la sua corsa su Romagnoli, Bastoni e Toloi, con Bonucci, Chiellini e Acerbi già certi del posto. Qualora Roberto Mancini dovesse ritagliare un posto al difensore giallorosso nella spedizione estiva, ecco che un taglio potrebbe arrivare a centrocampo con Cristante pronto a farne le spese. Anche davanti El Shaarawy parte defilato rispetto ai vari Insigne, Chiesa e Berardi, ma il gol in Europa League lo rilancia in una corsa tutt’altro che semplice. Insomma, i giallorossi certi di andare all’Europeo oggi sono due anche se il discorso viene allargato ai non italiani. Veretout non viene preso in considerazione dalla Francia, Villar ci spera con la Spagna, ma Luis Enrique guarda altrove. E lo stesso discorso si può fare per l’Inghilterra con Smalling. Armenia, Bosnia e Albania, invece, non parteciperanno e di conseguenza Mkhitaryan, Dzeko e Kumbulla potranno riposare. Qualche chance potrebbe averla Karsdorp visto anche l’infortunio di Hateboer, ma nulla è ancora certo. Restano quindi Pellegrini e Spinazzola a rappresentare la Roma in Europa per un bottino piuttosto magro se consideriamo le precedenti spedizioni. Ai Mondiali di Russia, complice la mancata qualificazione dell’Italia, erano solamente tre i calciatori giallorossi a partire, mentre due anni prima in Francia per l’Europeo furono ben 8 i convocati (Florenzi, El Shaarawy, De Rossi, Nainggolan, Digne, Rudiger, Szczesny e Gyomber). Una vetrina poco giallorossa dunque a Euro 2021 che potrà comunque rilanciare dei calciatori di proprietà della Roma finiti in prestito in giro per l’Europa. Da Nzonzi a Under, passando per Florenzi e Olsen sono tutti certi di esser chiamati dalle rispettive nazionali e ai Friedkin fa piacere perché il torneo di giugno non farà altro che mettere in mostra calciatori ormai fuori dal progetto.