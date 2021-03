Fonseca sul rinvio di Juve-Napoli: "La Roma ha fatto ciò che doveva, il regolamento va seguito"

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Parma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' vero che non abbiamo avuto velocità offensivamente, ma non voglio alibi. Una squadra che vuole arrivare tra le prime quattro deve avere le motivazioni giuste. E' stata una gara difficile. Abbiamo preso gol alla prima azione subita, ci è mancata concentrazione e questo ha cambiato la partita. Il Parma aveva bisogno dei tre punti e, facendo il primo gol, si è abbassato ed è diventato più complicato per noi. Sono mancate velocità davanti e attenzione dietro".

Come giudica il lavoro di Dzeko?

"Ha fatto bene i movimenti, ma non gli sono arrivati palloni buoni e così è complicato. Lui però ha fatto ciò che doveva, lavorando e aiutando la squadra anche in difesa. Penso che la squadra invece non abbia aiutato i nostri attaccanti".

Meglio con Cristante nel secondo tempo?

"Siamo migliorati quando Cristante è entrato. La verità è che ha giocato tutte le partite e avevamo bisogno di calciatori più freschi, ma è vero che quando è entrato siamo migliorati".

La stanchezza s'è fatta sentire oggi?

"Una squadra che punta ai nostri obiettivi non può avere mancanza di motivazioni. Abbiamo avuto un calo di concentrazione in occasione del primo gol e questo ha pesato perché loro si sono abbassati e hanno difeso. Noi non abbiamo avuto soluzioni per entrare in avanti".

Questione rinvio Juve-Napoli: non vi siete sentiti tutelati come società?

"Penso che la società abbia fatto ciò che doveva fare. Dobbiamo seguire il regolamento".