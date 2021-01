FOTO - L'Atalanta schiaccia il Sassuolo: le immagini del 5-1 ai neroverdi

Una vittoria importantissima per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: 5-1 al Sassuolo nella gara odierna, tante indicazioni positive per il tecnico nerazzurro. Sesto posto in classifica per gli orobici, con una gara da recuperare. In calce le immagini più belle del match.