Futuro Inter, Suning batte vie alternative con l'idea di un prestito-ponte. Ma servono 200 milioni

vedi letture

Suning gioca su più tavoli per risolvere il problema di liquidità dell’Inter, che complica la gestione ordinaria e impedisce ogni programmazione. Mentre diversi fondi sarebbero interessati a entrare nel club - sottolinea La Gazzetta dello Sport - prende quota un’ipotesi alternativa. Come anticipato dal Sole 24 Ore, il colosso cinese potrebbe puntare a ottenere un prestito-ponte, che consenta di onorare le tante scadenze da qui a fine stagione. Un po’ di ossigeno prima di concentrarsi sul futuro: sperando che tra qualche mese torni il sereno sui conti e si allentino i veti di Pechino, il gruppo vorrebbe ancora occuparsi del club da azionista di maggioranza. Ma la cifra che serve nei prossimi mesi è alta, tra 200 e 250 milioni, cartucce necessarie per gli obblighi finanziari, dagli stipendi alle iscrizioni Uefa.

Gli americani di Fortress sarebbero interessati. Ma una decisione va presa a breve. La distanza tra domanda e offerta nella trattativa con Bc Partners resta ampia. Per questo, nonostante resti aperto a fari spenti un canale, servirebbe un rilancio per fare decollare l’affare - conferma la rosea -. Tra l’altro, l’idea di un prestito a scadenza difficilmente potrebbe coinvolgere Bc, interessato a entrare da subito nel club. Gli Zhang sondano comunque altri fondi, che ancora non hanno investigato i conti: gli svedesi di Eqt, gli americani di Arctos, Ares e Bain Capital, oltre a Mubadala, che ha sede negli Emirati Arabi.