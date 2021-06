Galliani e l'acquisto di Pessina: "Lo soffiammo all'Inter per 30.000 euro"

Dal palco di Rimini, dove sta andando in scena l'evento di inizio del calciomercato, Beppe Marotta ha raccontato l'acquisto di Pessina al Milan: "Il Monza fallì il 1 luglio 2015. Potevo prenderlo a zero, vennero da me il 30 giugno curatore fallimentare e papà di Pessina e mi dissero che avevano bisogno di 30mila euro per pagare i dipendenti: quindi decidemmo di comprarlo per 30mila euro, anche se il giorno dopo sarebbe potuto arrivare a zero. Però in quel modo lo soffiamo all'Inter".