"Gara importante su un campo d'allenamento". Capello esalta Klopp: "Ha qualcosa in più"

“E’ una partita molto importante in circostanze strane, visto che questo è il campo d’allenamento”. Una frase particolare, quella di Jurgen Klopp nel prepartita di Real Madrid-Liverpool. L’andata dei quarti di finale di Champions League (come tutte quelle della stagione dei Blancos) si giocherà all’Alfredo Di Stefano, campo principale di Valdebebas (centro di allenamento del Real). Una frase che ha particolarmente colpito Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport: “Questo discorso è poesia, Klopp riesce a trovare gli spunti ovunque e a dare stimoli sempre alla propria squadra. In questo si vede quando un allenatore ha qualcosa in più”.