Gasp e la frase "basta con questo atteggiamento": "Non potete pizzicare cose dalla panchina"

Gian Piero Gasperini, nel post partita di Inter-Atalanta a Sky Sport, ha risposto con toni piccati ad una domanda riguardante una sua frase pronunciata durante la gara: “A chi mi riferivo con “basta con questo atteggiamento” durante il secondo tempo? Non potete rubare le cose dalla panchina. Succede nei 90 minuti. Ci può essere un momento che non va bene, però in mezzo a tante cose buone. Sai dalla tribuna quante se ne sentono, non si possono pizzicare le cose”.

