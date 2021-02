Gasperini non si dà pace: "Espulsione assurda e incomprensibile, ma brava Atalanta"

"Peccato, principalmente perché la gara è stata rovinata subito da quell'espulsione assurda e incomprensibile". C'è delusione nelle parole di Gian Piero Gasperini dopo il ko della sua Atalanta contro il Real Madrid in Champions League, in 10' per 70' minuti a causa del rosso a Freuler: "Sono dispiaciuto per non aver potuto giocare la partita coi presupposti giusti. I ragazzi sono poi stati bravissimi, a parte la beffa del gol finale. Abbiamo dovuto fare una partita difensiva, ovviamente, ma magari in 11 sarebbe stato diverso, avremmo creato di più o sofferto di più. Fatto sta che non è stata la partita che aspettavamo da molto tempo. Ora andiamo a Madrid sperando di giocare un'altra gara", ha sottolineato il tecnico ai canali ufficiali del club nerazzurro.