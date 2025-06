Gasperini: "Pellegrini e Soulé? Nel calcio moderno contano squadra e velocità"

Quali saranno le posizioni di Lorenzo Pellegrini e Matias Soulé nella Roma di Gian Piero Gasperini? In occasione della conferenza stampa per la sua presentazione in giallorosso, il tecnico ha spiegato il suo punto di vista: “Pellegrini intanto adesso è un giocatore infortunato, ma penso a un discorso che vale per tutti. Devono avere lo spirito di fare la miglior stagione: a voi piace il Pellegrini che calciava, entrava e faceva gol, magari meno un Pellegrini in difficoltà.

Soulé è un giocatore offensivo, i giocatori offensivi devono fare gol o assist, o prendere rigori o fare espellere l’avversario. Oggi nel calcio moderno conta essere squadra, quello che stiamo vedendo del PSG è straordinario: ha perso Mbappé, Messi, Neymar e ha raggiunto traguardi mai raggiunti, con ragazzi giovani e forti, ma selezionati. Credo che il calcio sia questo. Il Napoli che ha vinto lo scudetto lo ha fatto da squadra, c’erano avversarie più o meno forti ma non così squadre.

Oggi il calcio cambia a velocità che non ci accorgiamo. Devi andare forte, all’estero vanno forte. L’Atalanta ha vinto un’Europa League a 25 anni dall’ultima vittoria italiana, dal 2010 non vinciamo una Champions: forse dobbiamo toglierci un po’ di luoghi comuni e vedere le cose in un’altra ottica. Quello che funziona è altro e dobbiamo andare in quella strada lì”.

La conferenza stampa di Gasperini