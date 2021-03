Gasperini sul futuro: "Dieci partite sono tante... Quinquennale alla Juve? No, troppo lungo"

"Se non mi cacciano, vediamo (ride, ndr). Dieci partite sono tante". Così Gian Piero Gasperini sul proprio futuro, o meglio, sulla permanenza sulla panchina dell'Atalanta, che non sembra comunque in dubbio. Nel corso della sua intervista a Radio Deejay, il mister di Grugliasco ha discusso brevemente anche dell'anno prossimo, scherzando anche su una ipotetica offerta della Juventus: "Un contratto di cinque anni con la Juve? No, un quinquennale è troppo lungo (ride, ndr)".