Gattuso: "Rido quando si dice che non c'è l'obiettivo Europa League. Noi con l'acqua alla gola"

vedi letture

"Mi viene da ridere quando sento dire che non c'è l'obiettivo dell'Europa League". E' la risposta data da Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, in merito all'Europa League e al suo ruolo nella stagione del Napoli. Il tecnico dei partenopei nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida col Granada, ritorno dei sedicesimi di finale, ha spiegato che non è un problema di obiettivi della squadra, quanto di condizione soprattutto fisica del gruppo. "E' normale - prosegue - che bisogna valutare anche quello che abbiamo passato e in che condizioni siamo. Siamo con la Juve la squadra che finora ha giocato di più e non abbiamo recuperato nessuno. In questo momento a livello numerico siamo con l'acqua alla gola, chi sta giocando sta dando tutto. Il problema è che quando hai la rosa a disposizione, quando hai i cambi, puoi fare la differenza. Oggi invece abbiamo sempre gli stessi giocatori che giocano ogni tre giorni e stanno stringendo i denti. Ci alleniamo poco e ci riesce più difficile giocare come vogliamo noi, di reparto e giocando dal basso. Se non ti alleni fai fatica, ma sono tre mesi che non riusciamo ad allenarci e a recuperare i giocatori come vogliamo".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Gennaro Gattuso.