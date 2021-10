Gazidis e il calendario: "La crescita non sarebbe grande col Mondiale ogni due anni"

Nel corso della conferenza stampa dopo il cda per l'approvazione del bilancio, Ivan Gazidis, ceo del Milan, ha parlato anche del calendario del calcio internazionale. "Abbiamo i club che pagano i giocatori, che vanno nelle Nazionali. Ma la FIFA, la UEFA o le federazioni non pagano salari. La crescita del calcio non sarebbe così grande con un Mondiale ogni 2 anni. Ci sarebbe più partite, con più costi. Si dovrebbe creare valore per tutti i membri. I club che pagano i giocatori devono avere voce in capitolo".