Live TMW Genoa, Baldanzi: "Ora mi sento bene. Rigore? Voleva calciarlo Martin"

Tommaso Baldanzi, ha parlato al termine della sfida persa dal Genoa per 2-0 contro la Juventus. TuttoMercatoWeb ha ripreso in diretta le parole del giocatore rossoblù.

Ti ha detto qualcosa De Rossi?

"Niente di che, di giocare. Ci prendiamo una bellissima reazione, abbiamo avuto tante occasioni per far gol e se l’avessimo fatto gli ultimi minuti sarebbero andati diversamente. Noi siamo vivi".

Volevi tirare il rigore?

"Aaron mi ha detto che voleva calciare lui, ma i rigori si calciano e si sbagliano. Non è un problema".

Come stai?

"Ho lavorato tanto nelle ultime due settimane, venivo da un infortunio. Ora mi sento bene. Abbiamo tutto nelle nostre mani e dobbiamo dimostrarlo perché arriveranno due partite importanti".

Senti la fiducia del mister?

"Sento molta fiducia, è importantissima la fiducia dell’allenatore. Voglio dare tanto al Genoa e vorrei farlo per più tempo possibile".

Sul gol iniziale?

"Ha influito tanto ma contro una squadra come la Juve puoi rischiare di prendere tanti gol se non reagisci subito. Abbiamo fatto un bel secondo tempo e potevamo sfruttare le occasioni che abbiamo avuto".