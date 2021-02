Genoa, Ballardini: "La LuLa si affronta da squadra cercando di non concedere spazi"

vedi letture

A margine della presentazione del match contro l'Inter, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha rilasciato alcune dichiarazioni per la carta stampata. Questo il suo commento sulla coppia d'attacco nerazzurra Lukaku-Lautaro Martinez: "Se sono la coppia più forte? Per me sì - riporta Il Secolo XIX- Come li affronti? Da squadra, cercando di non concedere troppi spazi né alle loro spalle né davanti. Non c'è una formula magica, devi cercare di fargli prendere meno possibile la palla, chiudere i compagni che gliela possono dare e avere sempre un giocatore in più che sia un centrocampista o un difensore".