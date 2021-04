Genoa, Ballardini: "Oggi mancata un po' di brillantezza. Pandev è un campione"

vedi letture

Il tecnico rossoblu Davide Ballardini ha commentato a Genoa Channel il pareggio casalingo contro il Benevento:

Passo indietro rispetto a San Siro?

"Nel gioco sì. Nella chiarezza, nel muovere la palla, nel movimento senza pallone certamente sì. Poi sapevamo che era tutta un'altra partita. Il Benevento si chiude bene e riparte bene. Questo lo hanno sempre fatto bene da inizio campionato ad oggi. Il Genoa ha avuto il merito di riprendere il Benevento per due volte, non era facile assolutamente, e poi abbiamo avuto due situazioni importanti per andare in vantaggio ma non eravamo così brillanti. Nonostante questo siamo riusciti a recuperare la partita".

Recuperato due volte nel giro di pochi minuti.

"Questo è un grande merito. Da qui in avanti si sa che dovremo faticare tantissimo, essere bravissimi perchè serve questo".

Cosa sarebbe servito oggi per vincerla?

"Dovevamo essere meno tesi perchè lo eravamo troppo. Bisogna essere tesi ma non così. Non avevamo con alcuni giocatori quella brillantezza che di solito abbiamo. Un po' la squadra non era così brillante e alcuni giocatori non erano al meglio".

Sabato c'è lo Spezia. Si gioca guardando la classifica?

"No. Si gioca cercando di fare del proprio meglio. Lo Spezia è una squadra che certamente viene qua e gioca. Sono una sorpresa del campionato e sarà una partita diversa ma comunque molto complicata".

Pandev ha raggiunto 100 gol in Serie A.

"E' un campione. Basta che stia bene fisicamente. E' un uomo di grande spessore. Sono pochi i commenti da fare. Per un allenatore è una fortuna avere un uomo e un giocatore così".