Genoa, continua la caccia al portiere: in pole c'è il finlandese Joronen

Caccia al portiere in casa Genoa. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il pole resta Jesse Joronen, finlandese legato al Brescia fino al 2022, anche perché la Juventus non sembra intenzionata a cedere ancora Mattia Perin in prestito.