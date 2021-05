Genoa, Goldaniga: "Spero che la società faccia un investimento su di me, voglio rimanere"

Circondato dai giovani calciatori dell'Asd Little Club James, Edoardo Goldaniga parla anche del proprio futuro. Queste le sue parole, raccolte dal Secolo XIX: "Al Genoa sono sempre stato bene e sto bene. Restare è la cosa che desidero di più. Spero che la società faccia un investimento su di me, sarei molto soddisfatto e orgoglioso di continuare a indossare questa maglia gloriosa e speciale. A Pandev ho detto che se smette vado a prenderlo a casa. Per me non smette, non gli ho parlato, è una mia sensazione. Farà l'Europeo e deciderà. Goran è un pezzo che non può mancare: spero con tutto il cuore che abbia voglia di continuare e se la senta di darci ancora una mano ancora, è troppo fondamentale nel gruppo e per la qualità che ci dà".