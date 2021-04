Genoa, Scamacca: "Sto crescendo grazie a Ballardini. Il mercato è uno stimolo"

Nella lunga intervista rilasciata da Gianluca Scamacca a SportWeek, l'attaccante del Genoa ha parlato anche della sua stagione e del rapporto con Ballardini: "Quando è arrivato Ballardini al posto di Maran e sono cambiati gioco e allenamenti ho faticato un po' ad adattarmi. Adesso gioco in modo diverso rispetto al passato ed è merito del mio allenatore. Sto più dentro alla partita e mi muovo meglio. Il mister mi chiede di correre ed aiutare la squadra, sento che sto crescendo come uomo e come calciatore. Le voci di mercato? Sono uno stimolo, gioco in A ed è il sogno di sempre. I problemi sono altri".