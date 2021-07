Genoa, si punta Kucka del Parma: ma i crociati vorrebbero trattenerlo

Torna di moda, in orbita Genoa, il nome di Juraj Kucka, il centrocampista slovacco del Parma che in passato ha già vestito la maglia dei rossoblù. Come riporta Sky Sport, lo slovacco sarebbe nuovamente finito nel mirino della dirigenza ligure, che vorrebbe riportarlo a Genova, dove Kucka ha giocato più di 120 partite in quattro anni, tra il 2011 e il 2015. Reduce da un buon Europeo, Kuco si sta riposando in vacanza, ma la volontà del Parma è piuttosto chiara: trattenerlo in rosa in vista del prossimo campionato, con l'obiettivo di tornare al più presto in Serie A.