Genoa, Zajc all'intervallo: "Stiamo giocando bene. Contento per il gol"

Autore del gol che al momento decide Genoa-Bologna, Miha Zajc, centrocampista dei liguri, parla così all'intervallo ai microfoni di Sky: "Abbiamo giocato bene, è una partita difficile e abbiamo sofferto all’inizio. Abbiamo fatto bene in fase di non possesso, sono contento per il gol. Oggi il campo non è buono, dobbiamo abituarci, è così anche per gli avversari”.