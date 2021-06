Ghirelli su Gattuso: "Bel colpo della Fiorentina, è cresciuto in maniera esponenziale"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ospite di Lady Radio, parla così del neo allenatore della Fiorentina Rino Gattuso, che Ghirelli ha conosciuto da giovanissimo a Perugia quando ringhio fuggì per andare a giocare in Scozia con i Rangers: "Quella è una storia passata, la conosco fino all'ultimo passaggio. Voi di Gattuso dovete vedere quello di oggi. Allora arrivò giovanissimo, con una voglia di giocare pazzesca. Veniva da una terra difficile come la Calabria e fu merito di Montenovo che lo prese e lo ordinò sul campo perché lui correva dappertutto. Con lui abbiamo vinto dei titoli Primavera e poi ha esordito in Serie A. È un combattente ed è cresciuto in maniera esponenziale in questi anni e ha uno staff di prim'ordine con Riccio come vice. È stato un bel investimento di qualità e forza per la Fiorentina. Una scelta forte”.