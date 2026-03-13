Ghoulam su De Laurentiis: "Non è solo business, è il migliore nel calcio italiano"

L'ex terzino del Napoli ed oggi opinionista televisivo, Faouzi Ghoulam, nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage ha parlato anche del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis: "Lui è un imprenditore importantissimo" - le sue parole - ", probabilmente il migliore oggi nel calcio italiano".

"Spesso si parla di lui solo per il business o l'aspetto finanziario" - sottolinea - ", ma a livello umano è un grandissimo uomo. Mi è stato molto vicino quando mi sono infortunato, sia la prima che la seconda volta. Mi mandava messaggi, mi chiamava in ospedale sia lui che la moglie. Gestisce la squadra come un padre di famiglia".

Ghoulam spiega: "La gente non se ne rende conto, ma per lui i giocatori sono come figli. Lo dice sempre nei momenti di tensione: "Il mio telefono è sempre aperto, chiamatemi per qualunque necessità, personale o professionale". Cerca sempre di mettere tutti nelle condizioni migliori per dare il 100%".

In merito a come giocava il Napoli al tempo di Sarri, ha raccontato: "IL Sarrismo ci ha permesso di entrare nella storia del Napoli, non per i trofei, ma per l'impronta che abbiamo lasciato nella mente delle persone. Se oggi chiedi ai tifosi, i giocatori dell'era Sarri sono ricordati più di altri che magari hanno vinto di più. C'era una fusione pazzesca, un'unione unica tra squadra e città che nel calcio moderno è quasi impossibile da ritrovare".