Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Giorni decisivi in casa Juventus: atteso il vertice con Spalletti

Giorni decisivi in casa Juventus: atteso il vertice con Spalletti TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, ha goduto del secondo dei quattro giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti. Alla ripresa il gruppo sarà davvero esiguo, vista l’assenza dei 15 nazionali. Perciò, da venerdì, gli occhi dello staff tecnico saranno rivolti soprattutto su Dušan Vlahović e Arkadiusz Milik. I due bomber hanno le caratteristiche ideali per Luciano Spalletti, che infatti li ha rilanciati contro il Sassuolo. Dalla sfida contro il Genoa in avanti, uno tra Vlahovic e Milik punta ad essere titolare. Ovviamente non avranno un minutaggio elevato e, per questo, si potrebbe studiare una staffetta programmata, calibrata proprio sulle energie a disposizione dei due attaccanti. Ma di questo se ne occuperà Spalletti a partire da venerdì, quando riapriranno i cancelli della Continassa.

La Juventus programma il futuro.
Questa pausa per la Juventus sarà propedeutica anche per il futuro della società. La dirigenza vedrà Luciano Spalletti per cercare di chiudere il discorso rinnovo. Ma anche su questo fronte, attenzione alle possibili novità. Fino a qualche giorno fa sembrava che Spalletti potesse firmare un contratto annuale con opzione per un altro anno. Ma, nelle ultime ore, prende quota l’idea di un rinnovo biennale fino al 2028. In attesa di limare questi aspetti, le parti poi si concentreranno su quelli che saranno i programmi futuri legati al mercato. In particolare, la rivoluzione più grande è attesa in avanti, dove David e Openda sono ormai fuori dai giochi e, in estate, si cercherà di cederli. Anche Edon Zhegrova, altro acquisto del mercato scorso, è a rischio. Il kosovaro entra poco e non sembra essersi ritagliato lo spazio giusto per essere l’alter ego di Francisco Conceição. Sul numero 11 bianconero pesa anche l’errore sotto porta fatto nel match contro il Galatasaray. Perciò anche lui resta nella lista dei possibili partenti. Chi, invece, punta ad essere ancora un giocatore della Juventus è Dušan Vlahović. I dialoghi per il rinnovo vanno avanti e la volontà reciproca di proseguire insieme fa trapelare un discreto ottimismo sulla possibilità di trovare un accordo. Vlahović sarà il punto di ripartenza dell’attacco della Juventus di Spalletti insieme a Conceição, Kenan Yıldız e forse Boga. Per il resto servirà muoversi sul mercato per cercare almeno un’altra punta centrale e forse un esterno.

Dieci anni di JMedical.
Una delle forze della Juventus in questi anni è stato sicuramente il JMedical. Dieci anni fa il club bianconero ha aperto il suo centro medico ai piedi dell’Allianz Stadium, facendolo diventare un punto di riferimento. Al JMedical non passano solo i giocatori della Juventus, ma anche molti altri grandi sportivi. Negli ultimi mesi, nel centro medico juventino, si sono visti tra gli altri anche Jannik Sinner e Federica Brignone. Ma sono passati anche atleti stranieri come Sebastian Korda, tennista che in questi giorni ha battuto il numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Il JMedical è un’eccellenza nel suo campo e per il 50% è di proprietà della Juventus, mentre la restante parte è di Hexperience. Ma la cosa sorprendente è il fatturato del centro medico, che fa registrare circa 15 milioni di ricavi. Il successo del JMedical, però, non si ferma qui. Infatti, lo scorso novembre Giorgio Chiellini è stato a Riyad per siglare una partnership con il ministero della Salute saudita per una collaborazione proprio con il centro medico juventino. Questo accordo servirà per creare un passaggio di competenze tecniche. Dunque, la Juventus guarda al futuro sotto tutti i punti di vista, potendo contare anche su un fiore all’occhiello come il JMedical.

Articoli correlati
Calciomercato Juventus, segnale chiaro di Spalletti in chiave mercato, chi sono gli... Calciomercato Juventus, segnale chiaro di Spalletti in chiave mercato, chi sono gli esclusi
Calciomercato Juventus, Balzarini: "Ritorno di fiamma per Kolo Muani, Gatti out" Calciomercato Juventus, Balzarini: "Ritorno di fiamma per Kolo Muani, Gatti out"
David sarà (solo) un successo economico per la Juventus. Openda una Caporetto David sarà (solo) un successo economico per la Juventus. Openda una Caporetto
Altre notizie Serie A
Gasperini può svoltare post Lecce? A Bergamo successe dopo una vittoria con il Napoli... TMWGasperini può svoltare post Lecce? A Bergamo successe dopo una vittoria con il Napoli
Torino, nodo portiere: Israel via, Paleari sì ma da secondo. I tre nomi per il futuro... Torino, nodo portiere: Israel via, Paleari sì ma da secondo. I tre nomi per il futuro
Allegri vuole rifare la mossa Rabiot con Goreztka. Cosa filtra dalla Germania Allegri vuole rifare la mossa Rabiot con Goreztka. Cosa filtra dalla Germania
Calciomercato Juventus, Balzarini: "Ritorno di fiamma per Kolo Muani, Gatti out" Calciomercato Juventus, Balzarini: "Ritorno di fiamma per Kolo Muani, Gatti out"
David sarà (solo) un successo economico per la Juventus. Openda una Caporetto TMWDavid sarà (solo) un successo economico per la Juventus. Openda una Caporetto
Inter di nuovo al lavoro ad Appiano. Lautaro scalpita e punta la Roma Inter di nuovo al lavoro ad Appiano. Lautaro scalpita e punta la Roma
Giorni decisivi in casa Juventus: atteso il vertice con Spalletti Giorni decisivi in casa Juventus: atteso il vertice con Spalletti
Lazio, avanza Diogo Leite: con Pedraza colpo a zero per dare il via al mercato Lazio, avanza Diogo Leite: con Pedraza colpo a zero per dare il via al mercato
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Italia: chi ha paura dell’Irlanda del Nord? Inter: la memoria corta su Chivu. Napoli: il merito di Conte. Como: non c’è solo il campo. E l’ambiguità del Var
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 David sarà (solo) un successo economico per la Juventus. Openda una Caporetto
Immagine top news n.1 Allarme Bastoni, anche Tonali e Politano in dubbio. Calafiori c'è: "Noi sereni e concentrati"
Immagine top news n.2 Il verdetto di Open Var: il mani di Pongracic in Fiorentina-Inter non era da rigore
Immagine top news n.3 Salah via dal Liverpool a fine stagione: il rinnovo aveva solo rimandato l'inevitabile
Immagine top news n.4 Bartesaghi sincero: "Sogno di rimanere il più possibile al Milan. Allegri? Sempre positivo"
Immagine top news n.5 Noa Lang e l'infortunio ad Anfield: "Il pollice è salvo, ma non posso giocare alla play"
Immagine top news n.6 Fine di un'era: Momo Salah annuncia l'addio al Liverpool al termine della stagione
Immagine top news n.7 Allarme Bastoni, anche oggi a parte. Out pure Tonali e Politano: le ultime sull'Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions
Immagine news podcast n.2 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.4 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 I motivi del calo dell'Inter di Chivu spiegati dagli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, Pio Esposito-Lautaro come Aguilera-Skuhravy"
Immagine news Serie A n.3 Pizzi: "Inter, calo fisiologico. Ad avercene di attaccanti come Pio Esposito"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, nodo portiere: Israel via, Paleari sì ma da secondo. I tre nomi per il futuro
Immagine news Serie A n.2 Allegri vuole rifare la mossa Rabiot con Goreztka. Cosa filtra dalla Germania
Immagine news Serie A n.3 Calciomercato Juventus, Balzarini: "Ritorno di fiamma per Kolo Muani, Gatti out"
Immagine news Serie A n.4 David sarà (solo) un successo economico per la Juventus. Openda una Caporetto
Immagine news Serie A n.5 Inter di nuovo al lavoro ad Appiano. Lautaro scalpita e punta la Roma
Immagine news Serie A n.6 Giorni decisivi in casa Juventus: atteso il vertice con Spalletti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Leccese sulla candidatura di Bari per Euro '32: "Opportunità per tutta la città"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Bleve: "Il derby con lo Spezia ha un valore doppio. I tifosi ci chiedono la vittoria"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Chichella: "Alvini trasmette una passione incredibile. Serie A? Ci crediamo"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, si stringe per il vice di Cole: già domani potrebbe arrivare l'annuncio
Immagine news Serie B n.5 D'Azzò su Dos Santos: "Dall'Eccellenza alla B in 7 mesi. Talenti nelle categorie inferiori ma serve fiducia"
Immagine news Serie B n.6 Castori sugli ultimi cambi di allenatore: "Chi è fuori accetta tutto pur di non restare fermo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Anastasio imita Candreva
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: a Ravenna sicuri: “Clonate Esposito”
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Mallamo partecipa alla festa del Lecco
Immagine news Serie C n.4 Vieri sulla Serie C: "Al debutto non toccai palla. Oggi il torneo è tornato quello di 20-30 anni fa"
Immagine news Serie C n.5 Faticanti può essere tutto bianconero. La Juve pensa di attivare l'opzione per il riscatto dal Lecce
Immagine news Serie C n.6 L'Union Brescia perde Di Molfetta: "Dovrò operarmi e restare fermo diversi mesi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 All'Arsenal il derby di Champions League: 3-1 al Chelsea. A segno tutto il tridente
Immagine news Calcio femminile n.2 Beerensteyn lancia il Wolfsburg: 1-0 al Lione nell'andata dei quarti di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: tante stelle ed una ex milanista all'Emirates
Immagine news Calcio femminile n.4 Wolfsburg-Lione, le formazioni ufficiali: due ex 'italiane' dal 1°. Sono Beerensteyn e Chawinga
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, primo contratto pro per Santarella. L'attaccante ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Fra derby londinese e Clasico: al via i quarti di finale di Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!