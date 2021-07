Giulini: "Che occasione Strootman, prestito biennale e il 70% dell'ingaggio pagato dall'OM"

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini in conferenza stampa ha parlato dell'acquisto del centrocampista olandese Kevin Strootman: "Dobbiamo essere creativi in questo mercato, le occasioni vanno prese al volo e l’occasione Strootman è abbastanza incredibile visto che abbiamo chiuso per due anni di prestito, con l'ingaggio coperto per più del 70% dal Marsiglia. Lui è stato il primo calciatore a farmi fare una conference call, è motivatissimo e un grande professionista, in più vorrebbe finire qui la sua carriera".

