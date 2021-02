Giulini: "Ecco perché, a mio avviso, i giocatori a Cagliari fanno più fatica che altrove"

Esiste un filo rosso tra la crisi di Maran e quella di Di Francesco? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Tommaso Giulini, presidente del Cagliari che in occasione della conferenza stampa del nuovo allenatore Leonardo Semplici e del nuovo direttore sportivo Stefano Capozucca ha risposto così: "Sì, io una mia idea ce l'ho. Credo che questa squadra che rappresenta un popolo e un'isola intera fa sì che i giocatori, quando vengono qui, soprattutto se sono da tempo o tornano come Radja sentano il peso di questa maglia molto più che da altre parti. Vivere su un'isola, voler far bene per tutta la Sardegna e tutti i tifosi, avere così tanti sardi quando si va fuori e tanti incoraggiamenti secondo me porta a vivere una situazione particolare ai calciatori, rispetto ad altre piazze. Da questo punto di vista siamo unici, poi a livello mentale nella testa dei calciatori c'è qualcosa che pesa di più. Sia nella lunga crisi dell'anno scorso sia in questa il fattore mentale credo che sia stato importante, più che altre cose. Questo è sicuramente il filo conduttore che ho notato in entrambe le situazioni, e che adesso Semplici e Capozucca saranno bravi a rovesciare".

