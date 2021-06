Giulini: "Spezzatino? Può essere prudente. Dazn è il futuro, ma passaggio a rischio altissimo"

vedi letture

Lunga intervista di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, a la Repubblica. Tra i tanti temi affrontati, anche lo spezzatino con dieci partite in dieci orari diversi, che sarà votato oggi in assemblea di lega Serie A: “Potrebbe essere una scelta prudente se motivata dall’esigenza di distribuire meglio i carichi sulla rete. Ma non penso che sia questo l’unico motivo, bisogna capire se sia fattibile o meno: confido che venga salvata la contemporaneità nelle ultime tre giornate. Non è stato semplice abbandonare Sky, Dazn ci proietta nel futuro ma sarà un passaggio a fortissimo rischio per noi e per i tifosi”.