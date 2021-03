Gol 60'' dopo l'ingresso. Juve, è di Morata la rete da subentrato più veloce della stagione

60 secondi dopo il suo ingresso in campo, Alvaro Morata ha messo a segno il gol che ha sbloccato Juventus-Spezia. Una rete lampo e a suo modo un primato per quel che riguarda i bianconeri, visto che quello dello spagnolo è il gol più veloce realizzato da un subentrato della squadra di Pirlo in questo campionato, spiega il portale Opta.