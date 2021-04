Gol annullato a Faraoni? Juric: "Difficile da accettare che non sia stato rivisto al VAR"

Queste le parole di Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro per 1-0.

È stata la miglior prova del Verona in questa stagione?

"Ci sono state belle partite. Il paradosso è che siamo cresciuti a livello di gioco, ma ultimamente non raccogliamo risultati. Oggi abbiamo fatto una bella prestazione, dispiace non raccogliere niente perché i ragazzi meritavano di più".

Un commento sul gol annullato a Faraoni?

"Per me è veramente difficile da accettare il fatto che non sia stato richiamato al VAR. Ci vuole grande coraggio a non richiamarlo, è una roba molto grave secondo me. Dispiace, perché era una situazione tranquilla, avrebbero dovuto chiamarlo a bordocampo".

Perché non ha giocato Zaccagni?

"Ha preso una brutta botta ieri: ci dispiace, perché poteva darci una grossa mano. Prima della partita ha provato e non ce l'ha fatta: è una botta, niente di che, ma aveva la caviglia gonfia e non riusciva a calciare".

Ha avuto le risposte che si aspettava dalla squadra?

"Le ho viste anche prima, poi gli altri guardano solo i risultati. Con la Fiorentina abbiamo fatto una grandissima prestazione, anche con la Sampdoria. A volte ti gira così, perché sei una squadra normale e non fortissima, e qualche errore lo devi fare. Sono dispiaciuto per i ragazzi, ma questa è la strada giusta: così si gioca a calcio, sono molto soddisfatto".

Magnani e Ceccherini li ha cambiati perché erano ammoniti?

"Sì. Poi è positivo che con loro Lukaku non abbia mai tirato, sono entrati Gunter e Dawidowicz e abbiamo fatto novanta minuti difensivamente ad alto livello, contro due attaccanti che hanno stradominato questo campionato".